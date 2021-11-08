BEYAZ ŞAPKALI HACKER EĞİTİMİ

BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH)EĞİTİMİ

ETİK HACKERLIĞA GİRİŞ

SOSYAL MÜHENDİSLİK VE BİLGİ TOPLAMA

BİLİŞİM HUKUKU VE MESLEK ETİĞİ

HACKER PSİKOLOJİSİ

PORT TARAMA

AĞ TARAMA

SİSTEME SIZMA

SNIFFING

DDOS

WEB SİTELERİNE SIZMA

AĞ SIZMA

SUNUCUYA SIZMA

SQL AÇIĞI

KABLOSUZ AĞ SALDIRILARI

MOBİL CİHAZLARA SIZMA

İOT SIZMA

ŞİFRELEME VE KRİPTOLOJİ

http BAŞLIK MANİPÜLASYONU

ZAAFİYET ARAMA TEKNİKLERİ

Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması ,yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.08-11-2021 - 12-11-202115 SAATHafta içi hergün 19,00-22,00 saatleri arasıTemel bilgisayar becerisine sahip herkes katılabilirSiber güvenlikte kariyer yapmak isteyenler,--bir kurumun SOME görevlileri,-Öğrenciler--,kolluk kuvvetleri,--kendini geliştirmek isteyenler-Hackerlığa meraklı olanlarOnline EĞİTİM –Çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında –Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda—Kamusal siber savunma derneği destekleriyle: 990 TL