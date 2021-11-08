BEYAZ ŞAPKALI HACKER EĞİTİMİ
Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi
Dernek Hediyemiz : Türkiye'nin ilk ve tek %100 yerli teknoloji ile geliştirilen antivirüs yazılımı CHOMAR Antivirus
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HABERLER
BEYAZ ŞAPKALI HACKER EĞİTİMİ
BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH)EĞİTİMİ

AMACI
Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması ,yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.

İÇERİK VE İÇERİĞE AİT KONULAR



EĞİTİM TARİHİ
08-11-2021  - 12-11-2021

EĞİTİM SÜRESİ
15 SAAT

GÜNLERİ VE SAATLERİ
Hafta içi hergün 19,00-22,00 saatleri arası

KATILIM İÇİN ÖN KOŞULLAR
Temel bilgisayar becerisine sahip herkes katılabilir

KİMLER KATILABİLİR
Siber güvenlikte kariyer yapmak isteyenler,--bir kurumun SOME görevlileri,-Öğrenciler--,kolluk kuvvetleri,--kendini geliştirmek isteyenler-Hackerlığa meraklı olanlar

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER
Online EĞİTİM –Çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında –Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda—Kamusal siber savunma derneği destekleriyle

EĞİTİM ÜCRETİ : 990 TL


HEMEN BAŞVUR






0 312 704 02 82 - 0541 308 25 60 info@kamusalssd.org.tr Simon Bolivar Cad. Abidin Daver Sk. No: 7/1 Çankaya Ankara
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