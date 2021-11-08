BEYAZ ŞAPKALI HACKER EĞİTİMİ

AMACI
Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması ,yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak.
İÇERİK VE İÇERİĞE AİT KONULAR
- ETİK HACKERLIĞA GİRİŞ
- SOSYAL MÜHENDİSLİK VE BİLGİ TOPLAMA
- BİLİŞİM HUKUKU VE MESLEK ETİĞİ
- HACKER PSİKOLOJİSİ
- PORT TARAMA
- AĞ TARAMA
- SİSTEME SIZMA
- SNIFFING
- DDOS
- WEB SİTELERİNE SIZMA
- AĞ SIZMA
- SUNUCUYA SIZMA
- SQL AÇIĞI
- KABLOSUZ AĞ SALDIRILARI
- MOBİL CİHAZLARA SIZMA
- İOT SIZMA
- ŞİFRELEME VE KRİPTOLOJİ
- http BAŞLIK MANİPÜLASYONU
- ZAAFİYET ARAMA TEKNİKLERİ
EĞİTİM TARİHİ
08-11-2021 - 12-11-2021
EĞİTİM SÜRESİ
15 SAAT
GÜNLERİ VE SAATLERİ
Hafta içi hergün 19,00-22,00 saatleri arası
KATILIM İÇİN ÖN KOŞULLAR
Temel bilgisayar becerisine sahip herkes katılabilir
KİMLER KATILABİLİR
Siber güvenlikte kariyer yapmak isteyenler,--bir kurumun SOME görevlileri,-Öğrenciler--,kolluk kuvvetleri,--kendini geliştirmek isteyenler-Hackerlığa meraklı olanlar
EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER
Online EĞİTİM –Çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında –Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda—Kamusal siber savunma derneği destekleriyle
EĞİTİM ÜCRETİ : 990 TL