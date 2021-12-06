BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH) EĞİTİMİ

AMACI

Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması ,yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak;

İÇERİK VE İÇERİĞE AİT KONULAR

ETİK HACKERLIĞA GİRİŞ

SOSYAL MÜHENDİSLİK VE BİLGİ TOPLAMA

BİLİŞİM HUKUKU VE MESLEK ETİĞİ

HACKER PSİKOLOJİSİ

PORT TARAMA

AĞ TARAMA

SİSTEME SIZMA

SNIFFING

DDOS

WEB SİTELERİNE SIZMA

AĞ SIZMA

SUNUCUYA SIZMA

SQL AÇIĞI

KABLOSUZ AĞ SALDIRILARI

MOBİL CİHAZLARA SIZMA

İOT SIZMA

ŞİFRELEME VE KRİPTOLOJİ

http BAŞLIK MANİPÜLASYONU

ZAAFİYET ARAMA TEKNİKLERİ

EĞİTİM TARİHİ

06-12-2021 10-12-2021

SÜRESİ

15 SAAT

GÜNLERİ VE SAATLERİ

Hafta içi hergün 19,00-22,00 saatleri arası

KATILIM İÇİN ÖN KOŞULLAR

Temel bilgisayar becerisine sahip herkes katılabilir

KİMLER KATILABİLİR

Siber güvenlikte kariyer yapmak isteyenler,--bir kurumun SOME görevlileri,-Öğrenciler--,kolluk kuvvetleri,--kendini geliştirmek isteyenler-Hackerlığa meraklı olanlar-

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Online EĞİTİM –Çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında –Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda—Kamusal siber savunma derneği destekleriyle

EĞİTİM ÜCRETİ : 1000 TL







BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ:



https://forms.gle/6QqKzZpuzN9UYD5i7



