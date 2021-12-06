BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH) EĞİTİMİ
Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi
Dernek Hediyemiz : Türkiye'nin ilk ve tek %100 yerli teknoloji ile geliştirilen antivirüs yazılımı CHOMAR Antivirus
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' genelgesi
Scada Sistemlerinin Zaafiyetleri Projesi'ne Start Verildi
Katılım ve Tema Olarak “Ülke Tarihindeki İlk Çalıştay"
Bilişim Sistemlerinde KVK ve Siber Suçlar Çalışatayı'nı Tamamladık.
Siber Güvenlik Eğitimleri Tamamlandı
Karne Hediyesi Olarak Anti Virüs Programı Dağıtıldı.
Çankaya Üniversitesi İş Birliğiyle Modern Teknolojiler Buluşması
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BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH) EĞİTİMİ

BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH) EĞİTİMİ

AMACI

Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması ,yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak;

İÇERİK VE İÇERİĞE AİT KONULAR

ETİK HACKERLIĞA GİRİŞ
SOSYAL MÜHENDİSLİK VE BİLGİ TOPLAMA
BİLİŞİM HUKUKU VE MESLEK ETİĞİ
HACKER PSİKOLOJİSİ
PORT TARAMA
AĞ TARAMA
SİSTEME SIZMA
SNIFFING
DDOS
WEB SİTELERİNE SIZMA
AĞ SIZMA
SUNUCUYA SIZMA
SQL AÇIĞI
KABLOSUZ AĞ SALDIRILARI
MOBİL CİHAZLARA SIZMA
İOT SIZMA
ŞİFRELEME VE KRİPTOLOJİ
http BAŞLIK MANİPÜLASYONU
ZAAFİYET ARAMA TEKNİKLERİ

EĞİTİM TARİHİ

06-12-2021 10-12-2021

SÜRESİ

15 SAAT

GÜNLERİ VE SAATLERİ

Hafta içi hergün 19,00-22,00 saatleri arası

KATILIM İÇİN ÖN KOŞULLAR

Temel bilgisayar becerisine sahip herkes katılabilir

KİMLER KATILABİLİR

Siber güvenlikte kariyer yapmak isteyenler,--bir kurumun SOME görevlileri,-Öğrenciler--,kolluk kuvvetleri,--kendini geliştirmek isteyenler-Hackerlığa meraklı olanlar-

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Online EĞİTİM –Çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında –Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda—Kamusal siber savunma derneği destekleriyle

EĞİTİM ÜCRETİ :  1000 TL



BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ:

https://forms.gle/6QqKzZpuzN9UYD5i7







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