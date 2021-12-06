BEYAZ ŞAPKALI HACKER (CEH) EĞİTİMİ
AMACI
Siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması ,yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak;
İÇERİK VE İÇERİĞE AİT KONULAR
ETİK HACKERLIĞA GİRİŞ
SOSYAL MÜHENDİSLİK VE BİLGİ TOPLAMA
BİLİŞİM HUKUKU VE MESLEK ETİĞİ
HACKER PSİKOLOJİSİ
PORT TARAMA
AĞ TARAMA
SİSTEME SIZMA
SNIFFING
DDOS
WEB SİTELERİNE SIZMA
AĞ SIZMA
SUNUCUYA SIZMA
SQL AÇIĞI
KABLOSUZ AĞ SALDIRILARI
MOBİL CİHAZLARA SIZMA
İOT SIZMA
ŞİFRELEME VE KRİPTOLOJİ
http BAŞLIK MANİPÜLASYONU
ZAAFİYET ARAMA TEKNİKLERİ
EĞİTİM TARİHİ
06-12-2021 10-12-2021
SÜRESİ
15 SAAT
GÜNLERİ VE SAATLERİ
Hafta içi hergün 19,00-22,00 saatleri arası
KATILIM İÇİN ÖN KOŞULLAR
Temel bilgisayar becerisine sahip herkes katılabilir
KİMLER KATILABİLİR
Siber güvenlikte kariyer yapmak isteyenler,--bir kurumun SOME görevlileri,-Öğrenciler--,kolluk kuvvetleri,--kendini geliştirmek isteyenler-Hackerlığa meraklı olanlar-
EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER
Online EĞİTİM –Çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında –Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim platformunda—Kamusal siber savunma derneği destekleriyle
EĞİTİM ÜCRETİ : 1000 TL
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ:
https://forms.gle/6QqKzZpuzN9UYD5i7